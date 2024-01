Médecin du coeur - 50 ans d'engagement sans frontières

Le parcours d'un chirurgien du coeur et son regard sur l'évolution de la médecine humanitaire. Chirurgien cardiaque, Alain Deloche est aussi un médecin du coeur, engagé depuis cinquante ans auprès des enfants malades de toutes les régions du monde. Avec lui nous entrons dans l'histoire des french doctors qui parcouraient la planète avec leur sac à dos pour répondre à toutes les urgences. Le monde a changé. Avec La Chaîne de l'Espoir, Alain Deloche s'est fait bâtisseur, il a construit des hôpitaux pédiatriques en Afrique et en Asie. Il a aussi formé des équipes pour que les enfants puissent être soignés près de chez eux. Aujourd'hui, la médecine humanitaire n'est plus une aventure, elle s'est professionnalisée, elle est de plus en plus efficace. Pourtant, le " bon docteur ", comme on l'appelait autrefois, n'est plus toujours bien accueilli, il peut même être la cible à enlever, voire l'ennemi à abattre... Le médecin du coeur cherche ses marques, mais reste fidèle à l'idée d'apporter aux plus fragiles les soins auxquels ils ont droit.