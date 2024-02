Les coeurs bombes

Où l'on retrouve Rosario, Anna et Jonathan. Le héros de "De rien ni personne" a 16 ans, ses rêves grandissent avec lui contre les vents contraires d'une vie violente. Retour des rues de Palerme et de la plume délicate et poignante de Dario Levantino qui, en refusant encore un peu d'abandonner le personnage de son premier roman, s'affirme en héritier italien de Charles Dickens.