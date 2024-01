Tout porte à croire que l'espoir n'est plus. Que nos vies et notre avenir ne pourront désormais plus changer. Seuls 18% des Français·es estiment que les décisions prises par les politiques ont un impact positif sur leur vie, 64% que les notions de droite et de gauche sont dépassées. 82% pensent important d'associer les citoyens aux initiatives visant à transformer le fonctionnement de nos institutions. L'abstention est toujours plus forte à chaque élection, particulièrement chez les jeunes. Comment redonner foi aux citoyennes en la politique ? Comment faire en sorte que la gauche - celle des partis, mais aussi des syndicats, militant·es, résistant·es, intellectuel·les et ouvrier·ères - s'unisse à nouveau pour gagner la bataille culturelle et politique et répondre aux urgences écologique, sociale et démocratique ? Pour qu'elle soit au rendez-vous contre les injustices, l'extrême droite, la haine ; pour l'égalité et la paix ? MAHAUT CHAUDOUËT-DELMAS, militante féministe, PRISCILLIA LUDOSKY, initiatrice du mouvement des Gilets jaunes, et SAMUEL GRZYBOWSKI, activiste et entrepreneur social, décortiquent ce qui nous a fait perdre hier, ce qui nous fera gagner demain.