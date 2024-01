Une jeune femme scandinave s'installe à Florence où tout lui semble étranger et écrasant : les toits de tuiles, les tours des églises, l'homme qu'elle a rencontré. Elle se dit qu'elle vient d'une région trop froide, et qu'il pourrait être celui qui réchauffera la terre gelée en elle. La Prise du diable est l'histoire de cette femme, de son corps et de son esprit. Du pouvoir qu'elle a sur l'homme qu'elle tente de changer, et du pouvoir de plus en plus fort qu'il exerce sur elle. Dans un récit haletant et dérangeant, Lina Wolff nous entraîne au coeur des mécanismes de l'emprise, et sonde la folie misogyne déguisée en normalité de notre société contemporaine. Une jeune femme scandinave s'installe à Florence où tout lui semble étranger et écrasant : les toits de tuiles, les tours des églises, l'homme qu'elle a rencontré. Elle se dit qu'elle vient d'une région trop froide, et qu'il pourrait être celui qui réchauffera la terre gelée en elle. La Prise du diable est l'histoire de cette femme, de son corps et de son esprit. Du pouvoir qu'elle a sur l'homme qu'elle tente de changer, et du pouvoir de plus en plus fort qu'il exerce sur elle. Dans un récit haletant et dérangeant, Lina Wolff nous entraîne au coeur des mécanismes de l'emprise, et sonde la folie misogyne déguisée en normalité de notre société contemporaine.