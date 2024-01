Vi ? t Nam, 1969. Le grondement des hélicoptères qui perce le silence des rizières, les déluges de coups de feu dans les villages voisins... A chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison dans la province du Kiên Giang, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Sài Gòn, où elles peuvent facilement gagner de l'argent et aider leurs familles restées à la campagne, elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Mais très vite, Trang découvre que les horreurs de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar, où elle a trouvé un emploi, attend d'elle bien plus que de boire du thé avec des GI américains... Portée par une plume poétique, une fresque historique inspirée de l'histoire déchirante des "poussières de vie" , les enfants métisses nés pendant la guerre du Vi ? t Nam. "UNE INTRIGUE COMPLEXE ET INGENIEUSE". The Washington Post ----------------------------------------- "UN ROMAN MAGNIFIQUE". The Boston Globe Née au Vi ? t Nam, Nguy ? n Phan Qu ? Mai est l'autrice de Pour que chantent les montagnes, best-seller international traduit en 19 langues, lauréat de nombreux prix. Là où fleurissent les cendres, son deuxième roman traduit en français, a été salué unanimement par les lecteurs et la critique et est déjà en cours de traduction en 13 langues. Autrice de 13 livres écrits en vietnamien et en anglais, elle a reçu les prix littéraires les plus prestigieux au Vi ? t Nam, dont celui de Poète de l'année 2010 de l'Association des écrivains de Hà N ? i. Elle est diplômée de l'université de Lancaster en création littéraire et a été nommée comme l'une des 20 "femmes inspirantes" de l'année 2021 par Forbes Vietnam.