En 1933, Gottfried Benn se déclare en faveur du national-socialisme. Double vie, oeuvre protéiforme - à la croisée de l'autobiographie, de l'essai, de la poésie... - affronte cette prise de position. Ses recherches le mènent à se pencher sur les origines de la création, sur l'âme allemande et sur sa propre vie de poète et de médecin, le premier tirant son esthétique littéraire des séances de dissection du second. Intransigeant quant à l'échec de son prophétisme politique, il met à jour la dualité entre action et pensée, la scission entre vie et esprit, l'ambivalence du langage. Humaniste à la lucidité clinique, Benn met sa vie et son oeuvre sur une table d'autopsie. Dans cette tentative de se saisir sans fard, l'auteur comme le lecteur feront face à leur propre duplicité.