Les échappés

Lauren, étouffée par le silence d'une bourgade du Kansas, part se réfugier à New York après une fusillade meurtrière dont elle est injustement accusée. Aaron, héritier d'un empire mafieux à la mort de son père, peine à mettre ses ressources au service de ses victimes. Emilie, talentueuse interprète aux Nations-Unies, perd la parole à la suite d'une simple erreur de traduction. Nathaniel, star planétaire, décide de disparaître pour fuir ces superproductions qui le consument. Aashakiran, une intouchable née dans un bidonville de Mumbai, cherche son avenir à travers l'oculaire d'un télescope, jusqu'à oublier ses origines. Leurs histoires se chevauchent. Leurs exils les rapprochent les uns des autres. Renaud Rodier s'impose, grâce à ce premier roman, comme le formidable cartographe d'une génération en déshérence. Ode à l'audace, à la résilience et à la recherche de soi dans un monde en constante transformation, Les Echappés transcende les frontières et voit dans nos blessures les plus intimes quelque chose d'universel.