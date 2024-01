Victorieux malgré le démon

Une histoire digne d'une série, qui donne à voir des décors de rêve qui ne sont que le reflet de paradis artificiels. Un témoignage fort et sans fard qui met en garde contre les tentations de succès et de réussite. Un parcours de rédemption et une découverte des valeurs fondamentales qui sont dignes d'être cultivées et peuvent nous rendre véritablement heureux. " Cette histoire est vraie, c'est la mienne, celle d'un ancien mannequin qui devient analyste financier au sein d'une multinationale, puis se mue en escroc, empochant illicitement l'équivalent de plus d'1, 5 million d'euros. Durant cinq années, ce paradis artificiellement doré se transformera en un véritable enfer. Suite à la découverte de la fraude, un long processus judiciaire s'enclenche. Il débouche sur une condamnation à un an de prison, puis à une incarcération. Mon quarantième anniversaire, le 26 février 2022, je le " célèbre " seul, au fond d'une cellule. J'ai commis une erreur monumentale que je devrai réparer jusqu'à la fin de mes jours. Résume-t-elle ma vie pour autant ? Non. Mon parcours, c'est d'abord une multitude de voyages autour du monde liés à l'univers de la mode, un court mariage avec une actrice mexicaine de télénovelas, et enfin une retraite dans un temple bouddhiste au Népal. Aujourd'hui, je sais que l'essentiel du chemin parcouru est avant tout intérieur : j'ai désormais la chance, monumentale également, de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de mon existence aux côtés de ma compagne, qui va donner naissance à notre premier enfant. C'est la perspective de devenir père qui m'a aidé à faire le point sur mon existence. Si je la partage aujourd'hui, c'est pour assumer, surmonter et renaître. "