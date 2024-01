Un don presque parfait

Après un véritable parcours du combattant qui les a conduits en Amérique du Nord dans l'univers kafkaïen de la gestation pour autrui, David et Alessandro sont devenus les heureux parents de Léa et Diego, d'adorables jumeaux. Dix ans plus tard, la petite fille se retrouve porteuse d'une maladie orpheline et incurable. Seule une greffe de moelle peut la sauver. Mais comment retrouver la donneuse d'ovocytes, la seule qui soit absolument compatible, alors que tout a été fait pour qu'elle reste anonyme ? En partant d'un prélèvement de cellules de la joue de l'enfant et en passant au crible les bases internationales d'ADN, l'un des pères devra traverser la moitié du globe pour retrouver l'unique personne au monde qui puisse sauver sa fille.