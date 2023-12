Petit futé Cracovie. Edition 2024-2025. Avec 1 Plan détachable

Allongée au pied des Beskides carpatiques, Cracovie constitue le coeur de la Pologne. Effervescente, vivace, dynamique, élégante, romantique, nostalgique... les attributs se multiplient pour décrire cette métropole universitaire qui fut ancienne capitale royale et qui reste le symbole de la nation polonaise. Ville aux mille visages, Cracovie ne manque jamais de séduire. Si la vieille ville enchante les visiteurs avec son centre médiéval superbement conservé et le château de Wawel, juste en dehors des anciennes enceintes on plonge dans les vieux quartiers juifs de Kazimierz et de Podgórze où l'on respire, encore aujourd'hui, une atmosphère galicienne authentique. Plus loin, ce sont les vestiges de l'époque communiste qui vous attendent dans le quartier de Nowa Huta. Sans oublier qu'à Zwierzyniec, Bielany et Lagiewniki on trouve la Cracovie des sanctuaires et des églises, entourée de collines et prairies verdoyantes. Facilement accessible depuis Paris, Cracovie s'avère une destination idéale de week-ends et la région de la Petite Pologne offre une multitude d'activités que le Petit Futé se réjouit de vous faire découvrir.