Forthill Legacy Tome 2 : Jeux de dames

L'Ordre des chevaliers a lancé un anathème contre Lisa, et elle doit renforcer le lien magique qui l'unit à Ian. Il est donc temps de parler mariage. Et quelle meilleure date que la Saint-Valentin pour officialiser une romance aussi controversée ? Qu'il ait lieu le mois prochain ne les effraie pas. Ni toute l'organisation qui en découle. Pas même les nombreux obstacles que constitue leur entourage, ni d'ailleurs les surprises de dernière minute. Ensemble, ils peuvent tout affronter ! Enfin, c'est ce que Lisa croyait. Quand un secret vient s'immiscer entre eux, la réalité lui explose en plein visage : et si son couple n'était pas aussi solide qu'elle le pensait ? Et si ce malencontreux mensonge remettait tout en question ? Pire que ça : et si cela mettait Ian en danger ? Pour sauver son fiancé, et son mariage au passage, Lisa devra s'aventurer là où aucun humain n'a jamais mis les pieds : la Cour des dragons. Et si cette bataille l'emmenait plus loin qu'elle imaginait, au coeur même de son destin ? Dragons, sorciers et chevaliers se côtoient et s'affrontent dans cet urban fantasy qui allie magie et modernité pour dépoussiérer les légendes celtiques.