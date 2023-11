Sourya Dautreterre, apprentie archéologue, est en proie à d'étranges rêves depuis que sa mère adoptive, la célèbre Madelaine Auverbois, a reçu divers artefacts en provenance de fouilles sur le site de Gingee en Inde. Chaque nuit, elle devient Nilâ, princesse Pandya au destin tourmenté... Mais s'agit-il vraiment de simples rêves ? Ou dissimulent-ils un plus grand mystère... ? Quel est cet étrange lien qui la relie à cette femme d'un autre temps ? Entre complots, princesse exilée, créatures surnaturelles et aventures au pays des maharaja, Sourya se battra pour dévoiler secrets et vérités... aussi longtemps que le soleil et la lune dureront.