Paris expériences secrètes. Insolites et authentiques

Les guides "expériences secrètes", une nouvelle façon de voyager. Plus de cent adresses aux petits oignons, chacune accompagnée de son expérience. On vous suggère toujours avec qui et quand y aller et on ajoute des suggestions d'expériences à vivre, parfois sérieuses, parfois farfelues. Place au slow travel et à la vraie vie locale. On lève la tête et on profite de spots insolites hors des sentiers battus ou d'expériences secrètes dans des lieux incontournables. Toujours avec le même mot d'ordre : voyager mieux. Ce guide n'a rien d'un guide touristique classique. Il s'adresse aux voyageurs qui cherchent à vivre des expériences sur leur parcours.