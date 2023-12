Un brin de magie. Fiber magick : Créations de sorcières au crochet

Plus de 70 projets créatifs pour développer votre magie ! Opal Luna, conceptrice de la Fiber Magick, vous entraîne dans le monde fascinant des créations magiques à l'aide d'un fil et de votre imagination sorcière ! Pas à pas, techniques créatives mais aussi magiques vous permettront de créer de nombreux objets dont le point commun est l'art du fil. Chapeaux, sigils, nappes, déesses, mais aussi outils divers et variés viendront ainsi accompagner votre pratique sorcière au quotidien ou au fil des festivals de la roue de l'année. Apprenez à poser vos intentions dans la matière et donnez du pouvoir à vos réalisations magiques ! Cet ouvrage, richement illustré, viendra combler débutants comme plus expérimentés, en proposant de nombreuses techniques et astuces. Véritable guide ludique et accessible, il constitue ainsi une grande source d'inspiration pour les sorcières créatives. BIO AUTEURE : Opal Luna est une sorcière de longue date, passionnée de crochet et enseignante. Elle partage son art, Fiber Magick, en ligne via un coven du même nom. En alliant ses deux passions, elle offre aux lecteurs et internautes une véritable opportunité d'enchanter leur créativité.