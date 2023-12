Mariage périlleux, mariage heureux. Les enquêtes extra-lucide de Rain Christiansen, T4

Entre un mariage à préparer et un fantôme à aider, les journées de Rain ne sont pas de tout repos. Rain Christiansen ignore s'il sera un jour capable de comprendre pleinement le surnaturel. Toutefois, il prend le rythme de sa nouvelle vie de médium récalcitrant doublé de détective d'enquêtes non élucidées. Evidemment, tout ne se déroule pas forcément sans accrocs : après tout, il a un mariage à préparer. Heureusement que l'UTP le tient bien occupé. Leur dernière affaire concerne Hannah Caldwell, un fantôme silencieux qui ne peut (ou ne veut) pas parler. Malgré tout, elle parvient à demander qu'ils retrouvent son amie, Cherry Parker. Un jeu d'enfant. Retrouver les gens est ce que Rain fait de mieux. Mais quand on parle de fantômes, les apparences sont trompeuses. Très vite, sa simple enquête de disparition prend une tournure sombre et tordue. Et Rain se rend compte qu'il a été tellement occupé à protéger Danny qu'il a oublié de se protéger lui-même. S'il ne renverse pas la situation le plus rapidement possible, sa vie extra-lucide risque d'être écourtée. #MM #Paranormal #Médium #Mariage #Fantôme #Enquête