Gash Bell!! - Tome 04 - Perfect Edition

Pas de répit pour nos héros, qui font face à des duos toujours plus surprenants ! Gash et Kiyomaro se retrouvent confrontés à un adversaire bien étrange, qui déclare ne pas être intéressé par les combats pour le trône du monde des démons... Mais qui tient malgré tout à les affronter ? ! Rendez-vous également au " Gash Café ", un espace de repos et de paix où les démons mettent de côté leurs différends pour discuter et révéler les aspects les plus étonnants de leur personnalité tout en profitant d'un bon thé ! Les invités du premier tome sont Won-Lei et Danny !