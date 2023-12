Gash Bell!! - Tome 03 - Perfect Edition

Pourquoi Gash a-t-il perdu la mémoire et pourquoi l'a-t-on trouvé à moitié mort ? En quête de réponses, Gash et son partenaire se rendent en Angleterre pour questionner le père de Kiyomaro, mais son bureau a été saccagé, et il a été enlevé... Rendez-vous également au " Gash Café ", un espace de repos et de paix où les démons mettent de côté leurs différends pour discuter et révéler les aspects les plus étonnants de leur personnalité tout en profitant d'un bon thé ! Les invités du tome 3 sont Kanchome et Brago !