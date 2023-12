Le salaire de la Terre. Une double monnaie au service de la transition écologique

Dans cette réédition du Salaire de la Terre, l'auteur propose un système monétaire révolutionnaire permettant à l'économie globale de rester inscrite à l'intérieur des limites planétaires. Le défi est à la hauteur de l'enjeu : la durabilité de l'Humanité. Emboîtant le pas du Club de Rome et du célèbre rapport Meadows (1974, "Les limites à la croissance"), Xavier Bardey démontre qu'il est possible de valoriser les biens et les services tout en maîtrisant leur impact environnemental. Le principe fondamental de cette théorie novatrice est de décomposer la valeur d'un bien en deux monnaies distinctes et étanches l'une par rapport à l'autre. La première monnaie (le Hard) valorise la partie "environnementalement impactante" du bien en question. Cette composante "Hard" couvre l'intégralité de ses constituants, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage ou la disparition du dernier atome, transformations et transports compris. C'est le salaire de la Terre : le Hard est soumis à quotas. La seconde monnaie (le Soft) valorise la partie indolore à l'environnement. Cette composante "Soft" répond à un simple équilibre offre-demande pour les composants n'impactant pas directement la planète, tels que le travail manuel, le travail intellectuel ou encore les matériaux réutilisés (ayant donc déjà rétribué la Terre lors de leur première vie). Le salaire de la Terre est un hymne à la sobriété heureuse. Xavier Bardey y fusionne deux pistes majeures de la sphère écologiste : les quotas individuels et l'allocation universelle de revenus. L'auteur du préambule, Philippe Bihouix, ingénieur centralien, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et grand promoteur des Low-Tech, insiste sur la dimension "positivement utopique" de la démarche, y voyant une voie vers un monde sans croissance, mais enfin équitable et durable. Le préfacier, Yves Dupont, Professeur Emérite en socio-anthropologie des risques, souligne, quant à lui, le mélange d'audace et de tranquille assurance qui caractérise l'ouvrage et considère son auteur comme un lanceur d'alerte visionnaire et pluridisciplinaire.