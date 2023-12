Institutions et questions morales contemporaines. Continuités, ruptures, enjeux

Cet ouvrage collectif examine la façon dont les questions morales sont en travail dans les institutions qui structurent les grands enjeux sociétaux : l'éducation, la santé, l'écodéveloppement, la justice, la police. La capacité des institutions publiques à définir ce qu'est le bien est souvent traitée dans le débat public de façon sommaire en dénonçant tantôt un crépuscule de la morale sacrifiée sur l'autel de l'individualisme, tantôt le retour d'un ordre moral limitant les libertés. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des individus, dans leur travail au sein des institutions, sont souvent aux prises avec des dilemmes moraux. Car les régulations morales n'ont pas disparu des institutions, elles se sont complexifiées, elles ont changé de forme et de contenu. Sur la forme, elles s'expriment moins comme des règles univoques, elles sont plus émotionnelles, plus effervescentes. Sur le fond, les valeurs d'autonomie, d'égale dignité de tous et d'authenticité, remodèlent les rapports entre sujets.