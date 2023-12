The Breaker New Waves - Ultimate Tome 9

Maître et disciple face à face ! Réunis au QG de l'Alliance du Murim, les chefs de clan ont appris l'explosion du nouveau bâtiment de l'Alliance et commencent à douter du plan visant à contrecarrer les S.U.C. et Gumunryong. Shinwoo n'a pas d'autre choix que de mobiliser tout le clan Seonu pour stopper son maître... Mais l'objectif final de Gumunryong ne serait pas le stade Jamsil mais la tour de Séoul... Pourront-ils stopper les noirs desseins des S.U.C. ?