Désir Ardent. Ignis Draconis, T2

On ne peut éloigner un dragon de son trésor. Après le départ de Derek, Storm est au bord de la folie. Sur un coup de tête, il décide de le rejoindre à San Diego pour le ramener au Danemark, et par la peau des fesses s'il le faut ! Comment faire comprendre à cette tête de mule ce qu'il ressent pour lui ? Heureusement, il pourra compter sur Nana pour l'aider à conquérir le coeur de son collègue revêche. Mais au moment où Storm arrive enfin à faire un pas dans la bonne direction, des courriers de menaces lui parviennent. Un harceleur s'est entiché de son Derek et compte bien l'éloigner par tous les moyens possibles, même si pour cela, il doit tuer l'objet de ses désirs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Lyn et Liam sont injoignables. Seul un dragon aurait pu s'en prendre à eux. Tout ce que Storm espère, c'est que Mike n'est pas derrière tout ça. #Pompiers #Dragons #Métamorphes #Famille #MM