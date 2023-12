Sur les pas des grands hommes de Franche-Comté

A chaque grand homme, sa demeure comtoise. Pour s'en convaincre, il suffit de voyager aux quatre coins de la Franche-Comté. C'est cet itinéraire original que propose cet ouvrage, sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire de notre province. Il y a les maisons natales (Rouget de Lisle, Victor Hugo, Pasteur, Pergaud) aménagées en musées, la maison de Gustave Courbet, mais aussi celles de personnages moins connus comme de nombreux militaires de la Révolution et de l'Empire, et des héros de la Résistance. Il y a les châteaux des grandes familles (Chalon, Grammont, Moustier...), la résidence d'été des archevêques de Besançon ou de personnages venus se ressourcer dans leur propriété comtoise (Jules Grévy, Joseph Aubert). Certaines demeures sont les témoins de la réussite de ceux qui les ont fait construire (le cardinal Jouffroy, Jean Lallemand, Nicolas Perrenot de Granvelle, Simon Renard), à l'image des demeures patronales du Pays de Montbéliard. Le voyage est également littéraire car, outre Victor Hugo, nous suivons la romancière Colette ou le premier prix Nobel de littérature, Sully Prudhomme, qui venait rendre visite à son ami à Ollans. D'autre enfin ont connu une fin plus tragique : Toussaint Louverture qui mourut dans sa prison du fort de Joux, ou, à un degré moindre, Mirabeau qui vint cacher ses amours à Nans-sous-Sainte-Anne. C'est une formidable page d'histoire qui s'est écrit sur notre bonne terre de Franche-Comté et qui se dévoile sur nos pas.