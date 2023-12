L'exalté primaire

Ce recueil expose les aléas d'un homme envers l'amour. Un amour qui s'en va, qui revient et repart. Les textes en prose moderne sont explicites sur l'inconvenance sentimentale d'un exalté borné, qui perd l'essentiel de l'amour au profit d'un égoïsme forcené. Souvent amoureux, souvent volage, séparé, larmoyant, passionné, marié, cocufié, divorcé, à nouveau amoureux et à nouveau séparé, puis viennent les regrets interminables. Se reconnaissant, lui-même, d'être un mauvais amant, il souhaite être inhumé un jour sans fleurs ni couronne mais supplie que l'on n'invite pas ses ex ou maîtresses à son enterrement. Seuls des vautours vengeurs pourront se targuer de leur présence.