La première partie aborde les thématiques générales du métier d'écologue : les missions, les compétences requises, les cursus scolaires, le salaire, les statuts possibles. Puis, une immersion plus spécifique à la profession est proposée pour expliquer son quotidien sur le terrain et au bureau. En deuxième partie du livre, une bande dessinée présente deux écologues, leur parcours et leurs expériences. Gaspard, expert dans les milieux océaniques, nous enseigne quelques dates clés dans l'histoire de l'écologie et partage ses inquiétudes sur la pollution des eaux. Quant à Yaëlle, passionnée du monde sauvage, elle détaille les différents outils nécessaires pour effectuer les inventaires sur le terrain. Enfin, par un principe de double page ludique, la troisième partie crée une passerelle avec l'école (géographie, technologie, physique, mathématique) au travers de diverses thématiques. C'est quoi le changement climatique ? A quoi sert le système d'information géographique (SIG)? Quels sont les impacts des constructions sur la nature ? Quels dangers représentent les espèces invasives ?