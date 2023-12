How NOT to Summon a Demon Lord - Tome 7

Je suis Diablo, le roi démon ! Tu peux me confier tous tes fardeaux ! Le rituel d'Edelgard a fonctionné et l'âme du roi démon Krebskulm a été extraite du corps de Rem... pour se réincarner en une petite fille qui adore les biscuits !! Tout semble aller pour le mieux... Mais c'est sans compter sur une horrible trahison et les viles intentions d'un homme tombé dans la démence !!