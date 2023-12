High Heat. Felons Team

La saison sportive de Miles a démarré sur les chapeaux de roue. Avec son équipe de baseball, Les Felons Team, il a disputé la Série Mondiale. Puis tout s'écroule. A cause d'une erreur commise par Miles. Pour ne rien arranger, il a des démêlés avec la justice, et son club le met en probation. Un enfer. Miles doit prouver qu'il peut faire carrière en ligue majeure, et il est prêt à tout pour y arriver. Rien ne doit se mettre en travers de son chemin, surtout pas une femme. La carrière professionnelle de Carmen est au point mort. Au lieu de réaliser son rêve et d'être un journaliste sportif respecté, elle gâche son talent en tenant la rubrique des potins pour un blog trash, mais populaire. Un enfer. Elle doit faire ses preuves, et pour ça, il faut qu'elle écrive un vrai article. Solide, sérieux. Et pourquoi pas sur le joueur de baseball explosif Miles Cartwright ? Il a tout à perdre. Elle a tout à gagner. Et si le bonheur était juste sous leurs yeux ?