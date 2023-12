Le chef de Nobunaga Tome 35

Sur une très légère trame de fond culinaire, découvrez un magnifique manga historique qui nous en apprendra plus sur Nobunaga, héros emblatique du 16eme siècle au Japon ! En visite chez Sôkyû Tsuda, Mitsuhide Akechi apprend que Ken a deviné ses intentions et prend donc la décision de l'affronter. Et les conditions de la réussite de son entreprise étant désormais réunies, Mitsuhide met en marche son plan qui mènera à l'incident du Honnô-ji !