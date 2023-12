Père Josef Stamer. Itinéraire d’un connaisseur de l’islam et d’un ami des musulmans

Cette biographie nous plonge dans la vie fascinante d'un prêtre missionnaire d'Afrique, le Père Josef Stamer. Tout au long de sa vie, il a consacré son service au Mali, dans des endroits tels que Bamako, Bandiagara, Sévaré, Tenenkou et Mopti dont nous retraçons l'histoire au fil des pages. L'oeuvre dépeint le parcours extraordinaire du Père Stamer, qui est devenu l'un des plus grands spécialistes de l'Islam au Mali. Son rôle en tant que professeur à l'Institut de Formation Islamo-Chrétienne de Bamako et à l'Institut Pontifical des Etudes Arabes et Islamiques de Rome (Italie) est souligné, montrant son engagement à favoriser la compréhension et le dialogue interreligieux. A l'âge de 84 ans, le Père Josef Stamer a pris sa retraite à Bamako, où il réside à la Maison des Pères Blancs de Korofina. Son histoire incarne un exemple d'ouverture d'esprit, d'amitié interconfessionnelle et de dévouement envers la connaissance de l'Islam. Ce livre biographique nous invite à découvrir le parcours inspirant d'un homme qui a dédié sa vie à la paix, à la compréhension mutuelle et au service des autres.