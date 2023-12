Sous différentes fresques, le poète BOUKOUMOU Hilarion promène son pinceau pour décrypter et dénoncer certains faits sociaux. Il a abordé presque toutes les thématiques, du positif au négatif au travers de l'amour, du bien, du mal ; de la joie, la tristesse, la politique ; du chômage, de l'art, du fanatisme au sport, etc. De la contemplation à la réalité, le poète dit " matondo ", c'est-à-dire merci à Dieu et à l'Homme pour avoir vécu ou non certaines situations. Avec des mots méticuleusement choisis, les aspects contrastants ont été mis en relief. Une poésie d'alerte pour apaiser les plaies de tout genre et offrir aux humains les plaisirs afin qu'ils se délectent des différents instants de la vie.