The Abnormal Super Hero Hentai Kamen Tome 5

Après avoir traumatisé tout le peuple japonais avec son personnage en slip, Hentai Kamen, the Abnormal Super Hero débarque enfin en français ! N'attendez pas plus longtemps pour découvrir l'humour pervers et décalé de Keishu Ando. Cela fait déjà dix ans que le père de Kyôsuke est décédé. L'anniversaire de sa mort est toujours l'occasion, pour sa mère et lui, de se retrouver autour d'un délicieux repas et de se remémorer de bons souvenirs. Mais tandis que le lycéen grandit, il réfléchit aussi à son avenir. Car avec les examens qui approchent, il devra se poser les bonnes questions... Quel métier arrivera-t-il à exercer ? Quel genre d'adulte deviendra-t-il ? Et surtout, pourra- t-il rester Hentai Kamen toute sa vie ? !