Sas 156 la connexion saoudienne

Le White Swan fonçait dans la direction de Malko. Il était tombé dans un guet-apens mortel. Les hélices du gros Cabin-Cruiser allaient transformer Malko en chair à paté. Ensuite Carlos Barco n'aurait plus qu'à hisser Dolores à bord et à disparaitre. Pas un bateau en vue. Malko était seul face au monstre de 70 pieds qui fonçait sur lui à 30 noeuds. Pour le réduire en bouillie. Carlos Barco saisit l'addition et y glissa sa carte de l'American Express gold. Euphorique. L'affaire que venait de luis proposer Dolorès Zapata était le rêve impossible de tout narco. Et la colombienne était envoyée par un homme en qui il avait toute confiance, Sanchez Pastrana. Un des survivants de la grande époque où Medellin était la Mecque du trafic de cocaïne.