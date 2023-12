Formation et socialisation organisationnelle. 63

Ce nouveau numéro de la revue Savoirs comprend une note de synthèse portant sur la formation et la socialisation organisationnelle. Les autrices, Nathalie Delobbe et Charlotte de Boer, présentent une rétrospective historique de cette thématique, en distinguant quatre étapes : les travaux ethnographiques pionniers, la phase confirmatoire analysant les pratiques organisationnelles et les contenus de la socialisation, le tournant interactionniste insistant sur les comportements proactifs individuels et les travaux récents mettant l'accent sur l'expression de soi. Trois approches théoriques éclairant le processus de socialisation organisationnelle sont ensuite développées : la théorie sociale cognitive de l'apprentissage, l'approche identitaire de la socialisation et la théorie de l'échange social et du contrat psychologique. Le numéro se poursuit avec trois articles de recherche. Le premier, d'Albert Temkeng, pose la question de "l'éducation des adultes et les enjeux des sciences et technologies pour tous face aux défis de la catégorisation scolaire au Cameroun" . Il est amené à s'interroger sur les modalités de transgression de cette classification. A l'inverse, Nicolas Divert et Sophie Augagneur, en étudiant la "difficile reconnaissance des faisant-fonctions aides-soignantes par les jurys de VAE" , constatent les limites des pratiques d'apprentissage par l'expérience "brute" du travail de ces salariées. Enfin, Emmanuelle Jouet, posant le récit de vie en santé mentale comme "une enquête sur soi et de soi" , analyse en quoi cette pratique développée dans une communauté d'apprentissage de formateurs consacre "une ère nouvelle de reconnaissance de sens donné à leur expérience et de légitimité de leurs activités par les cadres institutionnels" .