L'embrasement. Tome 2, Flash Fire, Edition collector

Il suffit d'une étincelle pour tout embraser. Après avoir vaincu Shadow Star et frôlé la mort, Nick peut enfin vivre le grand amour avec le petit ami/super-héros de ses rêves. Il peut désormais le toucher - l'embrasser ! - et lui dédier des fanfictions enflammées. Mais sortir avec un Extraordinaire n'est pas toujours facile pour Nick, qui a encore du mal à accepter de n'avoir aucun pouvoir. Pourtant, d'étranges phénomènes continuent de se produire autour de lui. Coïncidence ? Il n'y croit pas une seule seconde ! L'arrivée de nouveaux Extraordinaires à Nova City, ainsi que la révélation de nombreux secrets bien enfouis, poussent Nick et ses amis à remettre en question leurs choix et tout ce en quoi ils croient. La vérité n'a jamais été si près de tout consumer. Traduit de l'anglais par Isabelle Troin