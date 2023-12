Premiers pas vers mes repas

Voilà le cadeau ideal pour accompagner bébé dans ses premiers repas : Composé d'une grignoteuse ergonomique, qui permettra de débuter la diversification alimentaire et/ou de soulager les poussées dentaires, d'un bavoir imprimé, d'un set de couvert ergonomique et d'un livre de 30 recettes rédigées par la chef spécialisée dans l'alimentation de l' enfant, Céline de Sousa. L'une des plus grande mission des parents est d'accompagner son enfant dans l'autonomie des repas adaptés à son âge. De nombreuses questions peuvent assaillir chaque parents : à quel âge introduire les légumes ? Sous quelle forme présenter les fruits ? Faut-il attendre que bébé ait des dents pour lui proposer des morceaux ? Quelle texture ? Si la diversification alimentaire de votre bout de chou vous angoisse, respirez et avancez pas à pas sur ce gourmand et délicat sujet, grâce à cet astucieux coffret, idéalement pensé pour bébé et pour ses parents : composé d'une grignoteuse ergonomique, qui permettra de débuter la diversification alimentaire dés 4 mois et/ou de soulager les poussées dentaires, d'un bavoir imprimé en tissu éponge, d'un set de couvert (cuillère et fourchette) aux manches ergonomique extra-long et d'un livre de 30 recettes rédigées par la chef spécialisée dans l'alimentation de l'enfant, Céline de Sousa, ce coffret sera un compagnon indispensable pour éveiller les papilles gustatives de bébé avec des recettes maison gourmandes selon l'âge de votre enfant et votre inspiration du moment : Purée de butternut, Lassi d'abricot , Epinards à la crème et oeuf dur, Flan de carotte et mâche ou encore Fondant au chocolat et crème anglaise... . Tous les accessoires en silicone et plastique sont certifiés BPA FREE