Les troubles de l’identité sexuelle à l’adolescence. 9

Au moment où les questions de genre s'imposent dans le champ social comme scientifique, où la théorie du genre et la représentation d'une fluidité des identités sexuées semblent remettre en cause l'idée d'un déterminisme inconscient au profit du contexte politico-social, au risque de confondre les deux registres comme on confond parfois le manifeste et le latent, il est temps de rappeler que cette question est indissociable des tourments de l'adolescence. Qu'en est-il de l'évolution de représentations concernant ce que Freud appelait la psycho-sexualité ? Nos approches thérapeutiques doivent-elles être sensiblement modifiées pour mieux entendre la souffrance des adolescents d'aujourd'hui ? A l'ère du digital et des avancées technologiques touchant tant nos pratiques que nos modélisations, il est indispensable d'inventer, de recréer, d'imaginer. Se laisser surprendre par des idées nouvelles est une voie de passage qui n'a jamais manqué dans l'histoire de la psychanalyse ce dont il sera question d'illustrer dans ce numéro.