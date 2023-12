Ils ne savent pas ce qu'ils font. la Tradition sans être tradi

De nos jours, il est un mot qui passe très mal dans l'Eglise et qui se digère très bien dans d'autres domaines de nos sociétés, et notamment dans l'art culinaire, c'est le mot Tradition. Oui, nous les aimons ces bonnes traditions de nos terroirs dont les parfums et les couleurs se redécouvrent aujourd'hui pour le plaisir de nos palais. Pendant des siècles, nous avons été des ignorants dans l'art du bien-vivre. Malheureusement, cette ignorance n'a épargné ni Dieu, ni l'Eglise et nous sommes devenus des cancres dans l'art du vivre bien. Ce livre a un but : redécouvrir les beautés et les merveilles de la foi, de l'amour, de la joie et de l'espérance, que la tradition s'est efforcée d'amener jusqu'à nous et dont, désastreusement, l'ignorance, les habitudes, les préjugés et les peurs ont anesthésié et frelaté tout le sens. Nous avons écrit cet ouvrage avec la miséricorde arrimée au coeur. Il s'adresse à tous, catholiques, chrétiens, croyants, agnostiques ou athées. Le plus important, au vu