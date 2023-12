Gallia 80-2

ARCHEOLOGIE DES GAULES 2023 80. 2 Gallia a 80 ans (1943-2023) Martial Monteil, Nicolas Coquet, Raphaëlle Lamy et Emma Maines . Les zones de production du fer en Bourgogne-Franche-Comté : une approche sur la longue durée par le radiocarbone Marion Berranger, Marc Leroy et Hervé Laurent avec la collaboration de Rémy Jeannot, Jean-Pierre Piétak et Olivier Girardclos . Le sanctuaire romain du Vigneau à Pussigny (Indre-et-Loire) : un lieu de mémoire, de vie et d'accueil Arnaud Coutelas et Sébastien Lepetz avec la collaboration de Morgane Andrieu, Pierre Dumas-Lattaque, Camille Galouye, Stéphanie Roussel et Léa Roux La ferme à enclos quadrangulaire du Bois des Olivettes à Roncourt (Moselle) : une catégorie d'établissement romain largement diffusée dans la vallée mosellane Gaël Brkojewitsch et Brice Chevaux avec la collaboration de Guillaume Asselin, Séverine Blin, Geneviève Daoulas, Marc Leroy, Agnès de Lil, Gaëtan Jouanin, Sandrine Marquié, Anthony Reiff et Ludovic Trommenschlager Rome à la campagne : les décors en pierre de la villa de la Grande Boussue à Nouvelles (Mons, Belgique) Catherine Coquelet, Roland Dreesen, Eric Goemaere, Eric Leblois et Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier Une statue de togatus découverte dans l'agglomération antique de Briord (Ain) Thomas Le Saint Quinio et Maria-Pia Darblade-Audoin avec la collaboration de Hugues Savay-Guerraz et Pierre Thiolas Une pompe hydraulique romaine en bois en contexte d'incendie à Reims/Durocortorum Cyril Driard .