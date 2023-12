Le pouvoir contre les libertés

La gestion de la crise sanitaire a eu des effets notables dans de nombreux domaines. Mais peu d'études ont été réalisées sur ses conséquences juridiques et politiques. A travers dix contributions, voici enfin un bilan politico-juridique des mesures adoptées face au Covid-19. La crise du Covid-19 a servi de révélateur à des mutations collectives de la société : crise de l'hôpital, recours massif aux consultants par le gouvernement, ralliement des gouvernants, quel que soit leur bord politique, à la politique menée par le gouvernement. Il manquait une étude en profondeur de ce que la pandémie a révélé sur le plan des institutions politiques. Dix spécialistes en droit constitutionnel et institutions politiques, interrogent les conséquences des mesures Covid sur le droit et la politique. Politiques de santé publique, Etat de droit, droits fondamentaux, état d'urgence, police et maintien de l'ordre, citoyenneté, démocratie sont les thèmes abordés pour observer la mise en place et les effets des mesures adoptées afin de lutter contre la pandémie. Avec le recul la parole critique reprend désormais sa place dans l'espace public, permettant de dresser un constat : si les mesures étaient exceptionnelles, elles laisseront derrière elles des séquelles irrémédiables. Elles donnent à voir la résilience des Français et combien le degré d'acceptation a été élevé. Mais elles témoignent aussi de la crise démocratique, de la démission des autorités, de l'intensification du présidentialisme et du fait majoritaire, et d'un ensemble de transformations de nos institutions politiques.