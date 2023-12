Double Play - Tome 01

Quand l'amour de jeunesse devient un double jeu... Tamao Hiroi et Ran Homura ne pourraient pas être plus opposés : lui a quitté son club de base-ball, elle est l'as du club de softball et la plus belle fille du lycée. Mais quand leurs parents se remarient, ils se voient forcés d'habiter sous le même toit... Jusqu'au jour où Tamao découvre le " secret " de Ran. Dès lors, un double jeu commence entre eux et leur relation devient de plus en plus immorale ! Un jeu immoral à deux.