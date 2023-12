La promesse d'une vi(ll)e meilleure ?. La fabrique du logement pour les classes moyennes à Johannesburg

Les politiques urbaines de "reconstruction" post-apartheid du début du XXe siècle n'ont pas permis de réduire les injustices spatiales du Gauteng et de Johannesburg en particulier. Sous l'impulsion des acteurs privés, les résidences fermées d'entrée de gamme, symbole de l'ascension sociale des classes moyennes, diffusent de nouvelles formes de relégation et de fragmentation qui questionnent fortement le lien social, l'étalement et la mobilité croissante. Le peu d'investigations menées sur cette ville "moyenne", qui se veut synonyme de progrès et de modernité, offre l'opportunité de mobiliser une réflexion nouvelle sur les interrelations qui existent entre production de la ville, pratiques et territoires. Loin d'être monolithique, le logement d'entrée de gamme s'est développé à travers maints arrangements institutionnels particuliers et géographiquement situés. Le rôle des acteurs privés impliqués dans la gouvernance urbaine, souvent méconnu et rarement étudié, est devenu la clé de voûte des transformations contemporaines de la ville. L'originalité de ce travail a été de révéler les principes de constitution de savoirs spécialisés et spatialisés, qui éclairent le processus de codification des pratiques et donc la naissance de l'urbanisme sécuritaire institutionnalisé au sein de la métropole.