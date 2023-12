Denis Mukwege. Sa vie et son combat pour les femmes

Porte-parole de la lutte menée par les femmes congolaises, le Docteur Mukwege est reconnu internationalement pour son combat : il a reçu de nombreux prix, dont le prix des droits de l'homme des Nations unies, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit et le prix Nobel de la paix en 2018. Fort de sa connaissance des problématiques locales et mu par la volonté de restaurer une situation sereine dans son pays, le Docteur Mukwege se présente aux prochaines élections présidentielles. Cet ouvrage raconte sa vie, la genèse de son combat et sa rencontre décisive avec le Dr Cadière en 2011, qui ont permis à tant de femmes de se relever et d'aller de l'avant malgré les sévices subis.