Quels sont les liens qui unissent le Bauhaus et Henry van de Velde ? Le Bauhaus aurait-il vu le jour sans l'engagement, précurseur, d'Henry van de Velde dans l'enseignement des métiers d'art ? Le peintre, architecte et designer belge Henry van de Velde (1863-1957) fut un des protagonistes majeurs du renouveau des arts de la fin du XIXe siècle et de toute la première moitié du XXe siècle. Il est particulièrement reconnu pour avoir fondé et dirigé l'Institut des arts décoratifs qui s'est ouvert en 1927 à l'Abbaye de La Cambre à Bruxelles et qui continue à exister sous le nom d'Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. En revanche, la filiation entre l'école des métiers d'art que van de Velde mit en place à Weimar dès 1904 et le Bauhaus reste controversée, sinon méconnue. Pourtant, entre 1900 et 1914, van de Velde contribua à assurer à l'Allemagne un véritable succès européen en matière d'architecture et d'arts industriels, avant que le Bauhaus ne prenne le relais en 1919. Et c'était bien à Weimar, dans les murs mêmes de la Kunstgewerbeschule de van de Velde, que l'architecte allemand Walter Gropius inaugura le Bauhaus. Le colloque Henry van de Velde et le Bauhaus. Art, industrie et pédagogie s'inscrivait dans l'organisation plus large des commémorations des 100 ans du Bauhaus.