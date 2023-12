Saint Benoît. Sa puissance écartera le mal et vous protégera. Prières, Invocations et Litanies

Saint Benoît est né vers 480-490 en Nursie, en Italie. Jeune noble, il part à Rome étudier les lettres mais fuit rapidement cette ville de peur de se perdre dans l'abîme de vices et préférant se consacrer à la Bible. Il se réfugie dans le désert de Subiaco et c'est le début d'une vie érémitique. Retiré dans une grotte, il voit venir à lui de nombreux disciples. Après un court passage dans une communauté religieuse, dont il déplore le manque d'autorité et d'esprit de pénitence, il fonde l'ordre Bénédictin en réhabilitant le travail manuel et intellectuel.