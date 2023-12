Les archanges. Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel. Prières, Neuvaines et Litanies...Demander leur protection à chaque instant, 2e édition

Le monde angélique est plein de mystère et peut-être difficile à cerner pour nous, êtres humains. Ce sont des êtres incorporels, spirituels, parfaits, créés par Dieu pour qu'ils soient des messagers et les serviteurs d'une mission particulière. La Bible ne nomme que Gabriel, Michel et Raphaël dont il est d'ailleurs question dans ce texte, mais elle laisse croire à la possibilité de l'existence de milliers d'autres. Ces trois figures participent à la protection des hommes pour les conduire sur les chemins de la vie éternelle et c'est pourquoi nous pouvons invoquer leur assistance.