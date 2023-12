Tout ce qui conte

Imelda gardait un trésor que beaucoup ignorait, des objets fabuleux, la mission d'une vie. Et ce matin, en son échoppe, quelque chose dérangeait son regard. Elle ne savait pas quoi, elle ne savait pas où, elle ne savait pas bien... Quand soudain, elle réalisa que tout était à sa place et c'était cela qui navrait Imelda ! Les objets sur ses étagères venaient du fond des pages, de folles fantaisies, de forêts, de châteaux ou d'amours, tous à la fois terribles, superbes et merveilleux. Mais s'ils étaient tous là, c'est que plus personne ne lisait ces mots magiques : "Il était une fois. ". . , qui seuls leur permettaient de rejoindre leurs histoires intrépides. Si tous les objets étaient agencés là, c'est que leurs histoires ne vivaient pas...