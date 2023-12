Patrimoines du tourisme thermal et de la villégiature en montagne des Pyrénées et d’ailleurs

Cet ouvrage apporte une connaissance élargie sur le patrimoine culturel thermal dans les Pyrénées en abordant les stations à l'échelle de leur maillage et de leurs caractéristiques, au prisme de comparaisons avec d'autres sites français et européens. La construction des Pyrénées par le tourisme se constate tant dans son legs patrimonial que par ses relations directes et indirectes avec l'ensemble des autres activités. En prenant appui sur les récentes données de la recherche produites de 2017 à 2021 par le programme européen FEDER TCV-PYR consacré à l'inventaire du patrimoine culturel thermal pyrénéen, cet ouvrage apporte un regard élargi sur ce territoire en quittant l'approche monographique pour étudier les stations à l'échelle de leur maillage et de leurs caractéristiques, au prisme de comparaisons avec d'autres sites français et européens. Les 17 contributions s'intéressent au cadre urbain et à l'architecture, que le thermalisme a élaborés à la fois par mimétisme et souci de distinction, dans le but de permettre et de rendre désirables des soins et une sociabilité. Mais la montagne a produit bien plus que des équipements thermaux au service d'une clientèle à la fois consommatrice d'eaux de source et désireuse de profiter à la belle saison d'un cadre de vie saisonnier tranquille et paisible en harmonie avec la nature, adapté toutefois à son statut social. Elle est un espace d'ouvertures et de rencontres, un creuset de formes, de paysages et d'usages.