Crank it up

Warren, jeune agent sportif encore inexpérimenté, doit s'occuper de la carrière bancale de son frère Alec. Il se retrouve alors plongé dans le milieu du stock-car dont il ne maîtrise pas les codes, en compagnie de ce dernier, plus provocateur et impétueux que jamais. Lors de sa première visite à l'écurie JGR, il fait la rencontre du rival d'Alec et champion en titre : Hadès. Entre eux, c'est immédiatement explosif et le sage agent sportif est attiré par l'aura mystérieuse du séduisant pilote. Hadès n'a jamais ouvert la moindre porte à personne, il est seul et cela le satisfait. Pourtant lorsque son regard croise celui de Warren, il brûle de braver les interdits avec lui. Ignorant qu'il existe un lien entre Warren et Alec, il se lance dans une relation torride avec l'agent sportif. Mais il y a deux conditions à respecter : cela ne doit pas entraver sa carrière et surtout, ne pas devenir sérieux. Enfin, du moins, c'est ce qui était prévu, mais dans cette course effrénée qu'est la vie, les sentiments se mêlent. Pour Hadès et Warren, rien n'est gagné, mais le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas ?