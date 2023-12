Sainte Rita. Dernier recours des causes désespérées. Prières, Neuvaines et Litanies

L'histoire de Rita de Gascia commence en 1381 en Italie centrale dans la région de l'Ombrie. A l'âge de seize ans, malgré son souhait de rentrer dans la vie religieuse, ses parents la marient à un homme brutal dont elle aura des jumeaux. Sa patience, sa douceur et ses prières permettent la conversion de son époux et de ses fils mais leur passé violent les rattrape et ils finissent assassinés. Veuve, elle rentre en 1420 au Monastère Sainte Marie Madeleine de Gascia, où elle mènera une vie mystique et recevra les stigmates de la passion du Christ jusqu'à sa mort en 1457. Béatifiée en 1626 par le pape Urbain VIII, elle est canonisée en 1900 par Léon XIII.