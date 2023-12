Le héros de la compassion. Comment Lokeshvara a obtenu mille bras

C'est l'histoire extraordinaire d'un héros de la compassion qui apprend à prendre soin des autres et à ne jamais abandonner. Lokeshvara nous montre que grâce à la compassion, Nous pouvons toujours recoller les morceaux d'un coeur brisé Et être plus forts, plus aimants et plus sages qu'auparavant. Lokeshvara est un héros empli de compassion qui vit au-delà de la lune. Il essaie d'aider tous les êtres, mais il éprouve une grande frustration lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Lokeshvara est tellement découragé qu'il explose en mille morceaux. Avec l'aide d'un maître sage qui est aussi son ami, les morceaux sont recollés de manière telle qu'il soutient et aide encore plus d'êtres qu'auparavant. Le récit de la compassion et de la résilience de Lokeshvara nous enseigne que même lorsque nous sommes accablés par la souffrance que nous voyons dans le monde, nous pouvons toujours trouver des moyens d'aider ceux qui nous entourent. Les magnifiques illustrations de cet album approchent la couleur, les ombres et la perspective de manière unique et suscitent un sentiment d'émerveillement. Cette adaptation de l'histoire de Lokeshvara peut toucher les enfants (de 4 à 8 ans) comme les adultes.