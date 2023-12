Patrizio Fiorilli nous invite à explorer le kaléidoscope d'ombres et de lumières de nos âmes, tissant des histoires empreintes d'émotion, de réflexion et de nostalgie. A travers ces histoires, il explore avec finesse les thèmes de la mémoire, de l'identité et de la quête de sens. "Ce que fait le crépuscule" démontre le pouvoir de la littérature à toucher nos coeurs et à éclairer les mystères de notre existence. Plusieurs nouvelles ont été lauréates de prix littéraires.